Endine luksusmoemaja disainijuht lansseeris kollektsiooni koostöös populaarse kiirmoeketiga

2017.aastal alustas Pilati oma brändiga Random Identities. Nüüd on valminud aga koostöö hoopiski kiirmoeketi Zaraga. Mees ise on öelnud ajakirjale ELLE, et tema jaoks on tegemist suurepärase võimalusega. „Niimoodi tean, et minu loodud esemed on kättesaadavad enamustele inimestele, mitte ainult mõnele õnnelikule.“