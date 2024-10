Paar, kes taasleidis teineteist pärast lahutust: terapeut ütles mulle pärast seanssi, et ta ei usu, et meie abielu läbi on

On suveõhtu ja rand tühjeneb inimestest: vanemad meelitavad oma lapsi, kes ei taha lõpetada liivalosside meisterdamist, päike on loojumas ning päevane sagin hakkab asenduma õhtuse rahuga. See on imeline aeg selleks, et istuda rannal ning vaadata, kuidas lained loksuvad rannale. Ookean on täis salapära ja värve. Iga laine, mis rannale jõuab on erinev. Mõned neist on pehmed ja leebed, mõned vahused ja jõulised.