Selgus maailma oodatuima moesündmuse järgmise aasta stiil

Täpsustuseks on öeldud, et galale oodatakse kõiki rõivastes, mis väljendaksid mustanahaliste dändi stiili. Temaatika on inspireeritud Monica Milleri tööst, kes on Bardardi kolledžis afrikaani õpingute õppejõud. Naine on andnud välja karaamatu „Slaves to Fashion: Blakc Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity“.