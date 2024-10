Hüvasti, kortsud ja ebaühtlane nahk! Nooruse saladus on jõudnud Eestisse

Aastatega kaotab meie nahk loomulikku kollageeni – valku, mis moodustab umbes 70–80% naha kuivmassist ning tagab naha tiheda, tugeva ja elastse tugistruktuuri. Alates 20. eluaastast kaotab nahk igal aastal umbes 1–1,5% oma kollageenivarudest, mis tähendab, et 40. eluaastaks on nahk kaotanud juba 20–30% ja 50. eluaastaks 30–45% oma kollageenist. See protsent võib varieeruda sõltuvalt elustiilist, geneetikast ja keskkonnateguritest, nagu päikesekiirgus ja ebatervislik elustiil, mis võivad kiirendada kollageeni lagunemist ning vähendada selle tootmist. Olulist rolli mängib ka glükatsioon, mille käigus suhkrud seonduvad valkudega, kahjustavad naha kollageeni molekule, muudavad need jäigemaks ja vähem elastseks.

Mida need protsessid omakorda kaasa toovad ja mis märke me vananedes nahal näeme? Nahk muutub õhemaks, seetõttu ka tundlikumaks väliskeskkonna kahjustavate faktorite (külm, tuuled, päikesekiirgus, keskkonnasaaste) ja kortsude suhtes. Poorid suurenevad, kuna naha tihedus pole enam sama. Nahakoed on tühjenemas ja vajumas.

Kui ma aga manustaks kollageeni, siis kas sellest oleks abi?

Kollageen on ülivajalik ka sisse söömiseks, aga kuna esmajoones läheb see meie kehasiseste varude taastamiseks, siis otse naha murekohtadele ei pruugi see jõuda. Kui seda aga lokaalselt nahale kanda, on sel kohene ja kordades tugevam mõju.

Kas teadsid, et mitte iga kollageeni koostisosi või peptiide sisaldav kreem ei toimi sama tõhusalt?

Kuidas ilumaailma pimestavas säras leida üles need kõige efektiivsemad lahendused? Vastus peitub eritehnoloogiates. Kui tihtipeale näeme koostisosi, mis aitavad stimuleerida kollageeni tootmist nahas, tekib küsimus, miks ei saaks siis kollageeni molekule juba otse nahale kanda?