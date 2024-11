EKSKLUSIIV | Kettagolfarid Kristin Tattar ja Silver Lätt pulmapeo avatantsust: vaatasime üksteisele otsa ja saime aru, et ei saa seda teha

„Halloo?!“ vastan ühel esmaspäeval ootusärevalt kõnele, kui näen, et helistab Kristin Tattar. Jess! Pärast mitut katset tabada kettagolfarit nii telefonitsi kui ka meilitsi oli USAs võistlev Kristin mulle kirjavahetuses teatanud, et võtavad Silveriga paar nädalat mõtlemisaega ja annavad oma vastuse, kui on jõudnud tagasi Eestisse. Kiire matemaatika... klapib! Ilmselt ongi nende jalad äsja kodumaa pinda puudutanud ja nad on otsusele jõudnud, mõtlen, kui kontorist varjulisemat soppi otsin, telefon kõrva ääres.