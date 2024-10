Kust tulevad lapsed?

„Tuli välja, et mina, kes ma polnud pikka aega valmis last saama, enam ei saanudki. Mõtlesin, et kui aeg on küps, siis kõik klapib.“ Paraku ei klappinud. „Ma ei kujutanud üldse ette, et see selline kadalipp võiks olla.“ Nüüdseks on Paulal seljataga kümme kunstliku viljastamise protseduuri.