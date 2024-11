Läbi pisarate südame alla ja käte vahele. „Tõusin potilt ja mu süda kukkus sinnasamasse vannitoa põrandale kildudeks.“

„Tuli välja, et mina, kes ma polnud pikka aega valmis last saama, enam ei saanudki. Mõtlesin, et kui aeg on küps, siis kõik klapib.“ Paraku ei klappinud. „Ma ei kujutanud üldse ette, et see selline kadalipp võiks olla.“ Nüüdseks on Paulal seljataga kümme kunstliku viljastamise protseduuri.

Tõde, et lapsesaamine ei pruugi lihtne olla, selgus kuus aastat tagasi, kui naisel diagnoositi teist korda emakaväline rasedus. „Pisarad voolasid, elu tundus läbi olevat,“ võtab ta pika teekonna alguse kokku. Veel samal õhtul toksis ta Google’isse sõnapaari „kunstlik viljastamine“ ja kohe tekkis tunne, et viljatusravikeskusest saab tema jaoks teine kodu. Kahjuks või õnneks ei aimanud ta siis veel, et rännak tuleb pikk ja käänuline.

Sellegipoolest tõdeb ta, et käegalöömise tunnet ei kogenud ta kordagi. Paula teadis, et kuni on kasvõi 0,01% lootust, peab proovima. „Loomulikult on iga naine ja pere erinev, väga okei on otsustada ka teisiti, valida alternatiivina lapsendamine või olenevalt diagnoosist doonormunarakk või -seemnerakk. Otsisin terve protsessi kestel positiivset ja keskendusin heale,“ ütleb ta. „Ka arstilt küsisin tihti, kust jookseb piir? Ta vastas, et iga naise jaoks on see erinev. Mõne jaoks on ka üks katse liiga palju.“

