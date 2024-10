TOO SPAA KOJU | Sügisesed iluretseptid koduseks spaapäevaks

Ja ära unusta ka oma naeratuse eest hoolitseda! Smilelab Therapy hambaid valgendavad ja tugevdavad maskid on ideaalsed tooted, mis üksnes ei valgenda hambaid, vaid tugevdavad ka hambaemaili. Lihtne kasutada ja tõhus toime – just see, mida vajad, et naeratus särama panna.

Selleks, et saada pruuniks teiseks juuniks, võid valida paljude poolt armastatud Loving Tan Deluxe Gradual Tan kehakreemi. See tooniv kehakreem mitte ainult ei niisuta sinu nahka, vaid annab järk-järgult ka kauni päevitunud tooni.

Ära unusta pöörata tähelepanu ka oma jalgadele, mis sind terve päeva kannavad. Ka nemad ootavad hoolt ja hoolitsust. On aeg jalgu maskitada, sest suvi ja lahtised kingad ootavad. Stay Well jalamaski komplekt koosneb kolmest erinevast maskist, mis niisutavad, toidavad ja värskendavad väsinud jalgu. Koge ise, et need kolm maski on ideaalne viis oma väsinud jalgade hellitamiseks.