Näitlejate peres kasvanud Amanda Hermiine Künnapas: kui mu nimi oleks mulle kasuks tulnud, siis oleksin ju lavakasse sisse saanud?

Öeldu ei tähenda, et edu oleks teda turvanud igas viimaseski ettevõtmises. On olnud ka tagasilööke, kuid Amanda valdab väärtuslikku kunsti: lasta vabaks ja astuda edasi. Tema unistused ei ole kunagi muutunud kivinenud kinnisideedeks ega tema ise fossiiliks nende vangistuses. Balletikoolist lahkus Amanda kuueteistkümneaastaselt. „Kui taipasin, et minust ei saa järgmist Kaie Kõrbi, tulin ära,“ sõnab ta. „Mul on kahjuks lampjalad. Erialaõpetaja ütleski, et Amanda, sul on kõik olemas, aga jalad...! Ja ma ei saa oma jalgu ju murda, et paremini positsioone võtta. Olin nii kirglik ja tohutult ambitsioonikas, teadsin, et tahan olla esiluik. Ma ei näinud ennast tagareas rühmatantsijana.“ Varvaskingades musta ja valge luige asemel on temast nüüdseks saanud hõivatud näitleja, kellele jagunud rolle teatris, filmides ja seriaalides.