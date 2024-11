Vihase mehe sündroom või hoopiski aastatepikkune probleemide allasurumine? Kas kõik mehed muutuvad 60ndates tusaseks?

„Testosteroon on hormoon, mis kasvatab lihaseid, vähendab kehas rasva, mõjutab energiataset ja parandab seksuaalset iha,“ selgitab Shabsigh. „Kuid sellel on ka neuropsühholoogilised mõjud ja mõnedel meestel, keda oma praktikas kohtan, võivad testosteroonilanguse tagajärjeks olla madal meeleolu ja ärrituvus. Madala testosteroonitasemega patsiendid nendivad, et neil on keskendumisraskused ja nad pole võrreldes varasemaga enam nii võimekad taluma erinevaid argiseid probleeme, olgu need siis seotud perekonna, sõprade, kolleegide või teiste töökontaktidega. Argitoimetusi tehes ümbritsevad meid ikka ja jälle inimesed ning on normaalne, et aeg-ajalt ärritume, kuid nüüd, kui testosteroonitase on madal, on võime seda taluda või sellega toime tulla vähenenud.“