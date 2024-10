Douglas avab 17. oktoobril Eestis oma kuuenda ilupoe!

Uue poe avamine Pärnu Kaubamajakas

Iga uue kaupluse avamine Eestis on märkimisväärne saavutus ja Douglase meeskond tunneb selle üle suurt uhkust. Douglase kauplused on teistes Balti riikides juba üliedukad ja sama optimistlikud ollakse selle edu suhtes ka Eesti turul.

Kirglikult väljas ilu ja trendide eest

Brändil Douglas on üle Euroopa ligi 1850 kauplust, kus prioritiseeritakse kõrgetasemelist ja kvaliteetset teenust ning luksust kõiges, mida ette võetakse. Lisaks uuele Pärnu Douglase kauplusele on Eestis veel viis Douglase poodi, mis asuvad Solarise keskuses, Ülemiste keskuses, Lasnamäel Centrumis, Tartus Kvartalis ning Narvas Fama keskuses.

Douglas määratleb premium’i kui midagi rafineeritud ja nõudlikku, mitte eemale hoidvat või ülbet. Rohkem kui 110-aastase pärandiga on bränd oma klientide ja partnerite usalduse välja teeninud. Douglas on kirglik ilu ja trendide suhtes – klientide vajaduste ning unistuste täitmise suhtes. Suurimaks inspiratsiooniks on Douglasele tõeline usk oma eesmärki: „TO MAKE LIFE MORE BEAUTIFUL!“ (Muuta elu ilusamaks!)