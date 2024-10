Näitleja Pääru Oja Juhan Liivist: elukaaslane näitas mulle maali Liivist ja see oli väga see, mida füüsiliselt tahtsin kujutada

Täna jõuab kinodesse Juhan Liivist rääkiv mängufilm „Vari“, peaosas Pääru Oja. Esikaeelne närv on Päärul püsti rohkem kui eales. „Eks suur osa sellest filmist sõltub ju minu õlgadest, kas jaksan koormat kanda,“ arutleb ta. „Ja kuna ma tõesti elus ei ole näinud nii palju vaeva ühegi rolliga, siis oleks ju kahju, kui peaks juhtuma, et mu töö on ilmaasjata.“