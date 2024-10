Kuhu edasi? Selgus näitleja Margot Robbie järjekordne ikooniline roll

Naine meenutas Vogue’i veergudel, et tema esimene mälestus ikoonilisest lõhnast pärinev ajast, mil ta oli 14aastane, kinolinal triumfeeris „Moulin Rouge“ ning maailma kuulsaimat parfüümi reklaamis sama filmi peategelane Nicole Kidman . „Mäletan seda reklaami nii elavat. Kuna Nicole on austraallane, siis mul tekkis esimest korda mõte, et ehk on sellised unistused midagi, mida on võimalik saavutada. Keegi teine minu kodumaalt oli nii suures reklaamis. Võib olla suudan seda ühel päeval ka mina.“

Margot selgitab, et oma kodumaal hindavad nad loomulikku ilu, kus pole liialt pingutatud. „Ma leian, et ka prantslannade ilu on pingutusega, aga see on teistmoodi. Seda on raske saavutada, aga samas me kõik püüdleme selle suunas.“