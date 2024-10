„Lihtsalt tunnetage,“ lausub pehme naishääl. „Pikutage, mediteerige, laske end vabaks,“ jätkab ta tüünel toonil. Üle mitme nädala tunnen, et võiksin kasvõi kohe unne suikuda. Keha on lõtv, mõtted kui hoovusest minema kantud. Hingamine muutub sügavamaks ja ühtäkki tajun, et taustalt kostuv liftidžäss on kauneim heli, mida mu kõrvad eales kuulnud on. Kõik oleks täiuslik, kui ma ei viibiks... madratsipoes.