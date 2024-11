Kaskadöör Jaan Roose koostööst Madonnaga: nägin, et telefon on sõnumeid täis – tahetakse, et sõidad ülehomme New Yorki

On see lind, on see lennuk... Ei, see on Jaan Roose. Kaskadöör ja kolmekordne slackline’i maailmameister, kes ületas hiljuti maailma pikima tasakaaluliini, mis ühendas Mandri-Itaaliat ja Sitsiilia saart. Mõned kuud hiljem kohtume maailmameistri kodus Jaantarctical (loe: Häädemeestes), kus õunaaia asemel ootab tunduvalt põnevam vaatepilt – justkui mõne Hollywoodi filmi võttepaik.