Kas igavese õnneliku paarisuhte saladus võib peituda selles, et te ei koli mitte kunagi kokku?

Vaatamata sellele, et ühte õiget õpetust toimiva paarisuhte jaoks pole olemas, on ühiskondlikult väljakujunenud teatavad normid, mille järgi paljud suhted arenevad. See võiks olla laias laastus midagi sellist: kaks inimest kohtuvad, sellele järgneb kohtingutel käimise aeg, siis hakatakse „koos olema“, mõne aja möödudes kolitakse kokku, siis kihlutakse, võibolla vahepeal ostetakse ühine kodu, abiellutakse ning saadakse lapsi. Loomulikult ei tähenda see seda, et see oleks ideaal, mille järgi elavad inimesed oleksid õnnelikumad kui need, kes sellise mustri järgi ei ela. Paarisuhtes olemiseks on väga palju erinevaid vorme. Näiteks üha levinum on ühe katuse alla mittekolimine. Mis on selle plussid ja miinused?