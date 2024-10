Eestlanna kurioossed seigad USAs teenindussektoris: üks seltskond tellis 50-, teine 500dollarilise veini. Teenindaja ajas pudelid sassi

Teatavasti on ajutised lahendused need kõige püsivamad. (Ilmselt on meil kõigil on olnud see üks „lamp“, mis koosneb juhtmest ja selle otsas rippuvast pirnist.) Plaanitud kümnest päevast sõprade diivanil sai kaks nädalat ja siis juba kuu. Kui Jaanika 30 päeva viisa sai läbi, tuli ta korraks koju, ütles perele farewell ja jäi juba aastateks.