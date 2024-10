Laulja Teele Viira: sa saad alati selle, mida vajad, mitte selle, mida tahad. Vahel on sellega väga raske tegeleda

See mõte kõlab ka ühest lemmiklausest, mida Teele oma elus tähtsaks peab: „Üks viimase aja mõte, mis käib hästi palju kehast ja peast läbi, on see, et sa saad alati selle, mida sa vajad, mitte selle, mida sa tahad. Ja vahel on sellega väga raske tegeleda: sa väga soovid midagi, aga elu annab hoopis muud. Lõpuks seda protsessi läbi tehes saad aga aru, et tegelikult oli tegemist hetkel mulle vajaliku õppetunni, kogemuse või kingitusega.“