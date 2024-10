VIDEO | New Yorgi moenädalal ilma teinud Eesti bränd esitles dokumentaalfilmi ja uut Tallinnas asuvat showroomi

Maison Beast on Eesti bränd, mille taga on Mihail Burõhh (38), Kristiina Jeromans (30) ja Kaido Põldma (44). Preemium tänavamood, nagu tegijad ise oma käekirja tutvustavad, on tähelepanelikumatele hakanud silma ka mitmete Eesti artistide, sealhulgas nublu seljas. Sellelgi on oma põhjus - Maison Beast ei ole ainult moemaja - see on elustiil ja kombinatsioon moest, kunstist ja hiphop muusikast.