Pärnu – suvepealinnast DISAINIpealinnaks 16.11.2024

Kui mõtled, et „disain“ kõlab nagu mingi peen sõna, siis üllatus-üllatus: disain on kõikjal ja alati, kuhu vaatad. Isegi see mõnus kohvikruus su käes, jah, disainitud. See, kuidas sa autos oma istmeid kruttida saad – täpselt, disain! Ja see, kuidas sa oma intiimelu elad? Jep, ka see on kellegi disainitud.