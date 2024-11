Pulm Santorinil: kas tõesti on võimalik, et MEIE kohvrit just ei tule? Ei tulnudki

Üks Eesti armastatumaid bände Terminaator laulab oma hittloos, kuidas tänapäeva muinaslugu sai alguse koolitrepil üksteist riivates. Võib öelda, et Elise ja Juliuse muinasjutt algas küllaltki sarnasel moel. Saatuse tahtel sattusid noored esimesse klassi minnes paralleelklassidesse õppima. Seitsmendas klassis hakati rohkem suhtlema ning põhikooli lõpetamise ajaks oldi juba koos. Seega tänavu suvel täitus Elisel ja Juliusel kümme üheskoos veedetud aastat, mis on aktiivseid ja tegusaid noori maailma eri paigusse lennutanud. Nii müüdi näiteks neli suve Ameerikas koos raamatuid. Raske töö päädis sellega, et kolmanda aasta lõpus võitsid Elis ja Julius edukate tulemuste eest eksklusiivse reisi Sansibarile. Noormees teadis sisimas kohe, et just see on koht, kus ta ühele põlvele laskub ja Elist endale naiseks palub. Ja täpselt nii läkski – paar kihlus valentinipäeval kaugel India ookeanis asuval eksootilisel saarel.