TOP 10 | Kuldnõela galal esitletud kollektsioonide silmapaistvaimad komplektid

Ehkki sel aastal on sügis õnnistanud meid sooja ilmaga, on sellegi poolest kampsunite kandmise aeg käes ning teadupärast jagub seda pikaks ajaks. Ei ole midagi paremat (ja ka jätkusuutlikumat) kui soetada endale üks kvaliteetne kudum, mis hoiab sind aastaid soojas. Johanna Paiste bränd Ärni Blum on hea näide sellest, et kootud esemeid saab ka formaalsemal puhul kanda ja vägagi trendikalt stiliseerida.