VIDEO | „Olin valmis tegema IVFi kas või 50 korda. Mul polnud õrna aimugi, kui raske ja keeruline see teekond tegelikult on.“

Vestluspaneelis arutleme lugejate küsimuste üle, seal hulgas saavad vastused küsimused nagu mis on kunstlik viljastamine? Kuidas see toimub, kellele see mõeldud? Mis hetkel peaks pöörduma arsti juurde kui rasestumine ei õnnestu? Kuidas tulla keerulise teekonnaga toime ning mis moodi terveneda katkenud raseduste leinast?