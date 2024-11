Õnnetusega alanud mesinädalad: ainuüksi mõte sellest, et oleme just paar päeva tagasi abiellunud ja nüüd võinuks olla kõik, oli väga õudne

Naine ei laida maha pruutpaari soovi ise pulm korraldada, aga sel juhul tuleks olla teadlik peennüanssidest, muidu on ootamatused kerged tulema. Näiteks otsustab mõni külaline viimasel hetkel teise kaaslase kaasa võtta, sest kutse kättesaamise ja peo vahele jääb mitu kuud ning vahepeal on jõutud eelmisest partnerist lahku minna. Nii on juhtunud, et pulmaisa kutsub kaaslase pildile ekspruudi nimega või on sama äpardus lauakohta näitaval nimekaardil. Lauljadki on piinlikke vigu teinud. Näiteks kutsunud pruuti vale nimega, mis puhtjuhuslikult kuulus peigmehe eelmisele kaasale.