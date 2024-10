Mis juhtub su kehaga, kui sa lükkad äratuskella edasi ehk vajutad nuppu „Snooze“?

Varasematest uuringutest inspireeritult on rahvasuus pigem levinud teadmine, et äratuskella edasilükkamine ei ole meie tervisele hea – see rikub unerütmi. Tänaseks on aga tehtud sel teemal mitmeid uusi uuringuid, mille tulemused pole sugugi nii üheselt mõistetavad.