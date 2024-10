TOP 9 | Isadepäeva parimad kingiideed

Trussardi My Land parfüümi näol on tegemist unikaalse leiuga, mis peegeldab kaasaegse ja stiilse mehe essentsi. Sügava meeldejääva parfüümi tipunootides on tunda bergamoti ning mandariini, südameks on lavendel ning põhjanoodina kannab luksuslik nahk. My Land on suurepärane valik igapäevaseks kasutamiseks, kuid ka piisavalt eriline tähtsatel sündmustel kandmiseks. Olgu selleks töökoosolek, lõbus õhtu sõpradega või romantiline kohting — see parfüüm toob esile kandja iseloomu ja peene maitse.