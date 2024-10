FOTOD | 30 aastat, 45 moekollektsiooni: läbilõige Aldo Järvsoo kõige rohkem hinge pugenud loomingust

Juubelikollektsioonis hõlmas Aldo mingil viisil kunagi tehtu. Mida kõike seal pole olnud...! Massiivsed lehvid rinnal ja maani rippuvad lindid varrukatel. Neopreeni armas kohmakus. Plissee ja volangid, narmad ja täpid. Triibud ka. Siid, samet, vill ja lina. Rahvuslikud tikandid. Koroonamaskide jääkidest õmmeldud õielehed. Suled – boolerotel, seelikutel, peas. Maakera siniroheline. Kõrk lilla ja tema leebem sõbranna roosa. Ainult must ja valge – jaa, isegi temal, kes ta nii väga armastab värve. Beež, täiega! Murelite ja veenide magusaim punane. Sügavad väljalõiked ja libisevad slepid. Litrid-litrid, kuldkalade sillerdused. Tüllivälud for ever.

Aldo ei loe end disaineriks, vaid kunstnikuks. Leiab ühisosa maalikunstnikuga. „Kui sa tahad, et su pildid oleks paljudes kodudes ja saaksid nende eest palju raha ning lased endale ette kirjutada, mida kujutad, siis kaob loomingu mõte ju täiesti ära. Siis on see dekoratiivese, mitte kunst,“ lausub ta. „Ma pole kunagi mõelnud äriliselt, mina ja rahatasku ei käi kokku. Olen alati loomingusse rohkem sisse pannud kui sealt tagasi saanud, aga see pole mulle ka oluline olnud. Oluline, et mu juurde satuvad ägedad inimesed ja ma teen ilusaid asju. Valehäbita. Kui paljude eesmärk on olla loomingus „huvitav“, siis mina püüdlen selle poole, et inimest ilusamaks teha.“