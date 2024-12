Pühadedraama: kas jõulud peab veetma perega, kui alati keegi solvub, nähvab ja omavahel riidu läheb?

Praegune aeg võib olla täis ilusaid mälestusi ja õnne, aga ka kurbust, ärevust või üksindust. Igal juhul on see kõigi jaoks intensiivne periood. Need vähesed, kes üritavad pühi vältida, peavad leidma endas jõu, et ujuda vastuvoolu või leidma koha, kus juhe seinast välja tõmmata. Enamik annab aga alla ja laseb ennast vabalangusesse.