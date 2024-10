Temperamentse välismaalasega suhtesse astunud eestlanna: kui olen talle öelnud, et see mind häirib, teeb ta suured silmad ja küsib, et milles probleem

“Olen värskes suhtes Hispaania mehega, kes on Eestis vahetusüliõpilane. Kuigi meil on palju ühist, on meil ka väga palju erinevusi, eelkõige temperamendis. Ja selles, kuidas üks meist peab teistega flirtimist täiesti normaalseks ning teist see ärritab ja muudab meeletult armukadedaks. See ajab mind tõepoolest hulluks! Ükskõik kuhu läheme – restorani, kinno –, leiab ta alati viise, kuidas teiste naistega juttu alustada. Kui olen talle öelnud, et see mind häirib, teeb ta suured silmad ja küsib, et milles probleem, ta on ju koos minuga väljas. Kuidas vähendada armukadedust? Ja miks ma seda üldse tunnen?”