Enesekindlus on eduka juhina töötamise alustala. Seega on ülioluline teha kõik selleks, et ehitada üles oma enesekindlus ja enesehinnang – nii tööl kui ka enda sees –, kui soovid, et sind peetaks juhiametisse sobivaks või soovid jätkata karjääriredelil tõusmist.