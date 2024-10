FOTO | Mõnikord räägivad riided valjemini kui sõnad! Modell Emily Ratajkowski kandis salapärase sõnumiga kleiti

33-aastane Ratajkowski kandis auhinnagalal disainer Jonathan Andersoni 2025. aasta kevadkollektsioonist pärit lakoonilist valget kleiti, mida kaunistas tihe must tekst.

Kuigi paljud ootasid sealt krüptilise sisuga teadaannet, kaunistas kleiti väljavõte inglise kunstikriitiku Clive Belli raamatust „Art“, mis avaldati 1914. aastal. Tekstis arutletakse kunsti olemuse üle. Näiteks on seal repliik: „Eilse või mõne konkreetse perioodi kunsti tunnuste jahtimises on midagi naeruväärset. Kunstis on ainus oluline erinevus hea ja halva kunsti vahel.“