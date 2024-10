„Salakavalad teod ei pea hõlmama miljoneid, et su elu ära rikkuda.“ Mis viitab finantspettusele paarisuhtes?

Kaaslase salakavalad teod ei pea hõlmama miljoneid eurosid, et need oleksid olulised (või su elu ära rikuksid). Valed ja ebaausus on rahapettuse põhikomponent ning mehe salatsemine on igal juhul suur punane lipp, mis viitab, et midagi on suhtes valesti.