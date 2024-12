Karistad elukaaslast vaikimispausidega? Selle mõju võib olla sama, mis keretäis peksa

Pakun, et suurem osa meist on vaikimisstrateegiat (ingl k silent treatment) kasutanud – olgu siis teadlikult või vähem teadlikult. Elu- või töökaaslane saab mõne sigadusega hakkama? Kuidas muud moodi võiks ta mõista sinu täit pettumust kui... rääkimispausiga, mis ekstreemsematel juhtudel võib kesta nädalaid. Ent isegi võitlus autotemperatuuri üle võib vallandada ajutise külma sõja, sest miks öelda teisele otse, et sul on jahe, kui saab tasakesi põrnitseda. Seda enam, et too enesekeskne nahaal rooli taga ei vaevunud isegi küsima, kas sulle ikka sobib, kui konditsioneer põhja lükata?!