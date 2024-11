Masendus võtab maad? 10 viisi, kuidas tuua hallil novembrikuul enda ellu päikest

Planeeri aega ainult iseendale ning pea sellest kinni

Me kõik teame, kui raske on leida töö, pere ja kõige muu kõrvalt aega selleks, et lubada endale lihtsalt midagi mõnusat, kuid sellisel aastaajal on see hädavajalik. Märgi endale iga nädala alguses märkmikusse kohting iseendaga ning pea sellest kinni. Pane mõnus soe kampsun selga ja mine näitusele või võta ette pikema jalutuskäik looduses. Miks mitte kosutada end massaažiga või lubada endal terve õhtu kodus pleedi sees lemmikseriaali vaadata. See aeg on selleks, et saaksid teha ükskõik, mida su hing ihaldab.

Planeeri regulaarseid kokkusaamisi kohvikus mõne sõbranna või kallimaga

Tee endale nimekiri kodulinna toredatest kohvikutest, mis on juba su vanad lemmikud või kus sa pole veel käinud ning võta iga nädal üks ette, et mõne hea sõbranna või kallimaga kohvitada. Sa ei pea selleks võtma poolt päeva – leppige kokku, et näiteks teisipäeval kohtute lõuna ajal mõlema jaoks mugava asukohaga kohvikus ning pühendate teineteisele ühe tunnikese. Regulaarselt lähedaste inimestega kokkusaamine võib tuua su ellu kergust ja rõõmu.

Leia endale meeldiv mõnus soe jook

Kui sa oled üks nendest inimestest, kellel on sügise saabudes kogu aeg külm, siis mõnus soe jook võib tuua sulle kosutust. Kui oled kohvijooja, püüa vahelduseks leida sellele ka alternatiive – ingveritee või kaneeline chai latte sobivad kõledasse sügisesse nagu valatult.

Pea päevikut

Sügis on hea aeg enesereflektsiooniks. Alusta päeviku pidamist – tee iga päev üks sissekanne ning kirjuta üles päeva kõige olulisemad mõtted, tunded, sündmused. Miks mitte alustada hommikut sellega, et kirjutad üles 10 asja, mille eest oled tänulik ning igal õhtul enne magamaminekut kirjutada üles 3 asja, mida sel päeval õppisid. Tänutundes olles on raske olla kurb.

Koosta endale mõnus playlist oma lemmikust muusikast