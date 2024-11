MOERUBRIIK | Millised sukkpüksid on sel hooajal moes? Millised aga jalgu optiliselt suuremaks teevad?

Karolin: Alustame siis kõige pikantsemast uudisest. Selle hooaja kõige moodsamad sukapüksid on võrksukad. Ärge pahandage, mina ei ole seda välja mõelnud! Iga kell sooviksin, et talvel oleks moes midagi, mis lisaks ilule ka sooja annaks. Võrksukkadest pakutakse erinevaid variatsioone, näiteks pitsi ja võrksuka vahepealsed sukad. Mustad läbipaistmatud ja läbipaistvad sukapüksid on alati ja igavesti moes ning neid on viimasel ajal moelavadel näha keskmisest rohkem ühel naljakal põhjusel. Nimelt on mitmed disainerid teinud ettepaneku pükstest ja seelikust loobuda või on püksid nii pisipisikesed, et neid justkui ei olegi. Ja siin tulevadki appi sukapüksid. See trend on muidugi reserveeritud tõeliselt moegurmaanidele ja staaridele, kuid aitab sukapükse taas rambivalgusesse tuua. Teistest trendidest võib välja tuua veel sügavates kalliskivi toonides sukapüksid, mummulised ja leopardimustrid ja kivikestega kaunistatud sukapüksid. Mis puudutab matti ja läikivat temaatikat, siis matt on alati kindlam valik. Pärlmutterläikega sukapüksid võivad erinevate valguste käes üllatusi pakkuda ning jalgu optiliselt suuremaks teha.