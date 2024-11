MOERUBRIIK | Appi, külm on! Millised peakatted on sel talvel moes?

Karolin: Noh, see ei jää just suusamütsi ja suure karvamütsi vahele, kuid mainin esimeseks, et üks moodsamaid mütsitüüpe on nokats ja talveks pakutakse neid villasest kangast. Aga kui külm ikka kõrva näpistab, siis tuleb millegi soojema poole vaadata ja ega siin suusamütsi krõrvale kõnekaid alternatiive suurt leidugi. Veidi vähem karvasem vateeritud läkiläki oleks ehk variant või seest karvaste kõrvaklappidega nokats. Mõnest märulifilmist nähtud pea kogu nägu varjav balaklava tuleb veel pähe. Kuid vaataksin hindaval pilgul üle ka suusamütsi teema, sest kui valida isikupärasem või mõni väga heast kangast variant, siis on see kaugel suvalisest lotust.