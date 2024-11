Mine pühadehooajale vastu elegantselt, ent mugavalt

Ettevõte S’NOB sai alguse 2008. aastal väikese grupi sõprade mõttetöö ja kontaktide tulemusena. „Hakkasime tooma Eestisse Taani väiksemaid ägedaid rõivabrände, mida siin turul veel ei tuntud. Praeguseks on brändide valik küll muutunud, kuid põhivalik tuleb jätkuvalt Taanist,“ meenutab ettevõtte omanik Eva Olle S’NOB-i sünnilugu. Nende esimene kauplus Foorumi keskuses on tegutsenud juba 17 aastat. Lisaks saab toodetega tutvuda Tallinnas ka Solarise keskuses ja 2018. aastal alguse saanud e-poes .

Ühtedeks S’NOB-i hitt-toodeteks on kujunenud Six Amesi 100% pesukaruvillast kudumid. Need on imeliselt pehmed, kerged ja kohevad ning võitnud paljude kandjate südame. Pesukaruvill on saadud kammimise teel: loomi kammitakse kord aastas enne suvekuumust. Kandes muutuvad aga kudumid veelgi kohevamaks ja pehmemaks. S’NOB-i pesukaruvillast kudumites on mõnusalt koos nii praktiline mugavus, soojus kui ka luksuslikkus – paljud kliendid armuvad neisse juba esimesel proovimisel.