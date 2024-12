Klubi Hall looja Elena Natale: mul on Halliga samasugune suhe nagu emal lapsega. Kohe kui silmad lahti teen, vastutan

Selles loos on kaks peategelast: Baltikumi suurim teknoklubi Hall ning selle boss Elena. Ent toretsevad eufemismid à la teknotempel ja tema ülempreestrinna kaovad tagaplaanile niipea, kui Elena rääkima hakkab. Pigem meenutab see kooslus ema ja last: armastus, vastutus, ülim seotus, kibedad õppetunnid. Hall ongi Elena laps. Ideest teha klubi kuni esimese peoni endises kinos Helios kulus üheksa kuud.