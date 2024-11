Raha mängib pulmas põhirolli? 10 kavalat kokkuhoiustrateegiat, et peo eelarve lõhki ei läheks

Kui palju maksab pulm? „See on tõesti üks kõige rohkem kirgi tekitav küsimus,“ tõdeb pika kogemusega pulmakorraldaja Merily Heinmaa Celebrate Groupist. „Tegelikult pole sellele kindlat vastust. Samamoodi nagu ei saa täpselt määrata maja hinda. Või kui palju maksab pulmakorraldaja teenus? Sellele vastata on sama keeruline kui öelda, kui palju maksab ehitusinseneri palkamine. Võrdlen seda ehitusvaldkonnaga, kuna sealne hinnakujunemine on inimestele arusaadavam. Kõik algab kliendi eelarvest.“