„Eelmisel õhtul oli olnud meeleolukas tiimiüritus, järgmisel päeval tööle jõudes anti mulle ootamatult näppu koondamisteade.“

Psühholoogi ja tööõnne uurija Tiina Saar-Veelmaa sõnul algab kõik selgest ja läbipaistvast infost. Loomulikult on olukord ebamugav nii töötajale kui ka juhile, kelle peamine ülesanne on ärevusfooni vaigistada. „Närvisüsteemile ei sobi teadmatus, kriitika samuti mitte. Koondamise juurde kuuluvad tihti mõlemad,“ ütleb Tiina. „Kui teema on õhus, siis inimesed muretsevad ja räägivad nagunii. Olukorras, kus täpne info puudub, mõeldakse see välja. Tihti moonutatult ja võimendatult. Reaalsuses rahustab töötajaid ka see sõnum, et praegu rohkem öelda ei oska, aga kohe, kui info saabub, siis see ka edastatakse. Tähtis on säilitada rahu ja turvatunne, et miski ei toimu kuluaarides või kellegi selja taga.“