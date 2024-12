Riik täis kunsti ja sotsiaalseid draamasid: oktoobrirevolutsiooni juhi Trotski viimane pelgupaik ja kuulus kunstnikust armuke

Lõpuks suudan endale meelde tuletada, et ei lennanud teisele kontinendile lihtsalt selleks, et hotelliaias kohvi rüübata. La Roma oma kohvikute ja väikeste poodidega, jalakäijaid varjava puudeallee ja pargikestega kutsub küll aeglaselt lonkima, aga miski minus vajab sihti. Võtamegi ette käimasoleva galeriide nädala programmi, et orienteeruda México kunstiavarustes – nendessamades, mis Frida Kahlo ajast saadik on äratanud rahvusvahelist tähelepanu. Me ei tunne kaasaegsetest kunstnikest eriti kedagi, aga see on pigem märk meie enda piiratusest, mitte México kunstimaailma väiksusest.