Kagu-Eestis asuva Michelini tärniga restorani loojad: minevikust ei pea haarama kaasa haisvaid kaltse, kuid head võiks mäletada

Seto vanasõna ütleb: halva leevä õks ar’ süüt, a halva ello om rassõ ellä’. „Tõlkes“ võiks see kõlada nõnda: kehva leiva võid küll ära süüa, kuid halba elu on raske elada. Õed Kerti, Kadri ja Triin ei tahtnud elada vales(ti). Nad valisid tolmava käänulise raja ning lootsid, et üks hetk saab mulkude ja kivijõmakatega palistatud teest pehme ja viljakas pinnas – selline, kus kaua kootud unistus saab teenitult õitseda.