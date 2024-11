Kristin Tattar: kui uskumused ei takista, on elus kõik võimalik

Kristin Tattarit ei tunta ainult sportlike saavutuste pärast, vaid ka positiivse suhtumise ja pühendumise tõttu. Tema teekond discgolf’i-maailmas ei ole aga alati lihtne olnud.

Seistes silmitsi mitmete takistustega, on naise uskumus iseendasse ja oma võimetesse aidanud saavutada suurimaid eesmärke. Ta rõhutab, et uskumused – olgu need positiivsed või negatiivsed – mängivad meie elus suurt rolli.

Mitte mina ei asu maailmas, vaid maailm asub minu sees. Kristin Tattar

Negatiivsed uskumused võivad meid pidurdada ja takistada meie unistuste täitumist. Kristini sõnul on oluline teadvustada, millised mõtted ja uskumused meid piiravad, ning asendada need positiivsete ja toetavate mõtetega.

Kui suudame oma mõtteid muuta, suudame muuta ka oma elu. See on inspireeriv sõnum, mis kutsub üles olema avatud uutele võimalustele ja väljakutsetele.

Saates jagab Kristin oma kogemusi, kuidas positiivne suhtumine on aidanud teda mitte ainult spordis, vaid ka igapäevaelus. Naine rõhutab, et positiivne mõtteviis ei tähenda reaalsuse ignoreerimist, vaid pigem võimaluste nägemist ja probleemide lahendamist loovalt.

Oluline on olla julge ja usaldada oma sisetunnet, isegi kui teekond on keeruline.

Selle inspireeriva naise lugu on tõend, et kui suudame oma uskumusi muuta ja positiivselt mõelda, on kõik võimalik. Selline sõnum julgustab meid ebaõnnestumisi mitte kartma, vaid nägema neid pigem võimalustena õppimiseks ja kasvamiseks.

Meil on võime oma maailma luua ja kujundada. Kristin Tattar

Kristin on elav tõestus sellest, et kui uskumused ei takista, on elus tõepoolest kõik võimalik. Igaühel on võimalik saavutada oma unistused, kui endasse uskuda ja olla valmis päriselt pingutama.

Selline elufilosoofia kutsub üles olema sihikindel ja uskuma oma potentsiaali.

Vaata videot Kristin Tattariga ja jaga seda ka oma lähedastega!