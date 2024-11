Eestlanna, kel diagnoositi alopeetsia: kui ma end esimestel aastatel peeglist vaatasin, siis lihtsalt nutsin, sest mul oli endast nii kahju

Pärast diagnoosi oli minu esimene samm juuksed poole lühemaks lõigata, et mitte peanahka koormata. Siinkohal on kurioosne fakt, et minu vanaisa liini pidi on meie naistel suguvõsas ilusad, tumedad, pikad ja paksud juuksed. See oli emotsionaalselt väga raske samm. Aga annetasin oma juuksed MTÜle Sinu Juuksed. Selle eest, et nüüdseks on juuksed taas väga pikaks kasvanud, pean tänama geene.