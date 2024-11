10 lauset, mida ei peaks ütlema sõbrannale, kes on oma kaaslasest just lahku läinud

Olgugi, et see on suure tõenäosusega tõsi, ei lohuta see sel hetkel kedagi. Kui sõbranna süda on kildudeks, on vaja aega, et see saaks vaikselt paraneda. Sel hetkel kui inimene on maha jäetud kellegi poolt, keda ta armastas, ei pruugi ta suuta kedagi teist enda kõrval kujutada. Lohutades kinnita sõbrannale, et tema ümber on palju teisi inimesi, kes teda armastavad ning hoiavad.