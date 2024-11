Mis kell on?

Viimaste aastate majanduslik ebakindlus on pannud inimesi mõtlema, kas on mõistlik raha kulutada ajas vananevale tehnikale või tasub soetada hoopis midagi, mis on väärtuslik ka 30 aasta pärast. Tegelikult on nutikellal ja traditsioonilisel käekellal kummalgi oma kindel eesmärk, nad saavad sõbralikult kõrvuti eksisteerida turul ning isegi ühe ja sama inimese garderoobis.