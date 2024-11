Palju õnne, oled õigel teel! Teod, mis kinnitavad, et sa väärtustad ennast ega lepi keskpärasusega

Tihti kuuleme, kui oluline on ennast väärtustada. Sellegipoolest võib tuunitud piltide, kaksikmoraali, untsu läinud kohtingute ja vastamata jäätud sõnumite maailmas eneseväärikus kõikuma lüüa. Kuigi eksperdid väidavad, et enda väärtustama õppimine võib tõepoolest tööd nõuda, ei ole see midagi kättesaamatut, vaid kõigile võimalik teekond, mis algab väikestest lihtsatest sammudest. Parim uudis siinjuures on see, et sellel teel saad esimesi samme astuda juba täna.