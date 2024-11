Top 10 – naiste parfüümid Eestis

Green Tea on keha värskendav ja meeli elustav lõhnakogemus, mis on inspireeritud troopiliste vihmametsade rohelusest. See kerge lõhn sobib ideaalselt neile, kes naudivad värskust ja kergust. Boonuseks on, et see suurepärase kvaliteediga parfüüm on keskmisest odavama hinnaga.