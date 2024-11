„See oli piinlik ja alandav.“ Demi Moore avaldas südantlõhestava põhjuse, miks tal tekkis söömishäire

„Ideaalne näide on see, kui mul kästi mitu korda kaalust alla võtta. Produtsent tõmbas mu kõrvale ja rääkis sellest. See oli väga piinlik ja alandav,“ meenutab Moore, kes tagasi vaadates mõistab, et ta ei oleks tohtinud lasta teiste karmil kriitikal dikteerida seda, kuidas ta ise end oma kehas tunneb.