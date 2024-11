„Minu isapoolsed esivanemad jõudsid Tallinna ja on siin elanud alates 1780. aastast. Rohkem tallinlane ei saa olla,“ teatab Koit. „Elasime Pelgulinna väikeses kahetoalises korteris väga tagasihoidlikes tingimustes, aga kui ema ja isa said paremale järjele, kolisime Pääskülasse. See oli nagu välismaa, üleminek oli väga raju. Enne olid maas vedelevad süstlad ja liiklusmüra, siis äkki männid ja linnud ja vaikus.“